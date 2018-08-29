Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Серовский завод ферросплавов может приостановить работу из-за 26 нарушений ТБ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
67m5wds9w6avk

Серовский завод ферросплавов может приостановить работу из-за 26 нарушений ТБ

Сегодня, 10:40Общество
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки
Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле
Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц