Серовский завод ферросплавов может приостановить работу из-за 26 нарушений ТБ
В результате внеплановой проверки после гибели рабочего на Серовском заводе ферросплавов обнаружено 26 нарушений техники безопасности. Ростехнадзор направил в суд заявление о приостановке деятельности предприятия.
8 июля на Серовском заводе ферросплавов на машиниста мостового крана выплеснулся расплавленный металл из разливочного ковша. Из-за происшествия управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку состояния промышленной безопасности на предприятии.
По итогам проверки выявлено 26 нарушений промышленной безопасности. В том числе и те нарушения, которые стали причиной смерти рабочего. Это применение разливочного ковша, содержащего влажные заправочные материалы; отсутствие необходимой операции сушки разливочных ковшей; недостатки в технологической документации и неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте.
По итогам проверки в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» возбуждено административное дело. С целью приостановки эксплуатации предприятия протокол об административном правонарушении передан в Серовский районный суд, пишет Znak.