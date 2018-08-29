Серовский завод ферросплавов может приостановить работу из-за 26 нарушений ТБ

8 июля на Серовском заводе ферросплавов на машиниста мостового крана выплеснулся расплавленный металл из разливочного ковша. Из-за происшествия управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку состояния промышленной безопасности на предприятии.

По итогам проверки выявлено 26 нарушений промышленной безопасности. В том числе и те нарушения, которые стали причиной смерти рабочего. Это применение разливочного ковша, содержащего влажные заправочные материалы; отсутствие необходимой операции сушки разливочных ковшей; недостатки в технологической документации и неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте.