Глава Нижнего Тагила поздравил отряды мэра

Пинаев подчеркнул, что традиция, зародившаяся 20 лет назад, активно развивается и по сей день.

Благодаря помощи учащихся, районы города преображаются, становятся чище и опрятнее. Мы будем продолжать работу и планируем увеличивать количество ребят, вовлеченных в эту деятельность, сказал градоначальник.

В течение трех летних месяцев тагильчане в отрядах мэра облагораживали город — высаживали цветы, убирали мусор на улицах. В этом году в отрядах мэра работали более тысячи юных тагильчан.