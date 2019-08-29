Глава Нижнего Тагила поздравил отряды мэра

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил трудовые отряды с завершением XX юбилейного сезона, сообщает администрация города.
Пинаев подчеркнул, что традиция, зародившаяся 20 лет назад, активно развивается и по сей день.
Благодаря помощи учащихся, районы города преображаются, становятся чище и опрятнее. Мы будем продолжать работу и планируем увеличивать количество ребят, вовлеченных в эту деятельность, сказал градоначальник.
В течение трех летних месяцев тагильчане в отрядах мэра облагораживали город — высаживали цветы, убирали мусор на улицах. В этом году в отрядах мэра работали более тысячи юных тагильчан.
Сегодня были оглашены итоги соревнований трудовых коллективов. Лучшими признаны коллективы детско-юношеских центров «Мир» и «Меридиан», а также школ 69, 66, 5, 4, 95 и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. 400 учащихся получили в подарок футболки с символикой трудовых отрядов, 151 учащийся получил подарочные сертификаты от мэрии.