Крупную партию телефонов пытались переправить в тагильскую ИК-5
Сегодня, 18:03ОбществоФото: пресс-служба ФСИН по Свердловской области
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Партию запрещённых предметов в тайниках в автомобиле пытались передать в тагильскую исправительную колонию №5, сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В выхлопной трубе и запасном колесе автомобиля сотрудники колонии нашли телефоны с зарядными устройствами, наушники, сим-карты и игральные карты.
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Ранее в эту же колонию свёрток с телефонами пытались передать с помощью квадрокоптера.
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