СМИ: В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача
Сегодня, 08:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев временно отстранены от работы после массового увольнения хирургов, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководители медучреждений отстранены от работы на время проведения служебной проверки. Сейчас в Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава.
Напомним, что после массового увольнения хирургов, когда о ситуации стало известно в Кремле, в Нижний Тагил приезжали комиссии Минздрава и ФОМС, кроме того, организована прокурорская проверка. Главе регионального Минздрава Андрею Цветкову объявлен выговор.
Хирургов удалось убедить остаться, все шесть врачей ЦГБ № 1 забрали заявления, также им пообещали решить вопрос с низкими зарплатами и заплатить за переработки.
«Бунт» тагильских хирургов окончен. Ну и чего они добились?
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