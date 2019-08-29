СМИ: В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача

Руководители медучреждений отстранены от работы на время проведения служебной проверки. Сейчас в Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава.

Напомним, что после массового увольнения хирургов, когда о ситуации стало известно в Кремле, в Нижний Тагил приезжали комиссии Минздрава и ФОМС, кроме того, организована прокурорская проверка. Главе регионального Минздрава Андрею Цветкову объявлен выговор.

Хирургов удалось убедить остаться, все шесть врачей ЦГБ № 1 забрали заявления, также им пообещали решить вопрос с низкими зарплатами и заплатить за переработки.