Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Как стало известно, прежний директор Наталья Змеева не сумела удержаться на работе в ведомстве. Об ее уходе стало известно 21 сентября, однако сотрудники МФЦ не согласились с решением и разместили в официальном профиле ведомства в Instagram свое мнение о том, что не понимают причины отставки. Позже письмо было удалено.