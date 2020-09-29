Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Сегодня, 21:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатором Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение об утверждении на пост главы МФЦ Свердловской области Анастасии Девятовой, сообщает URA.RU.

Новая глава МФЦ, до этого занимавшая должность советника замгубернатора Олега Чемезова, вступила в должность 28 сентября. Контракт подписан на один год, Олег Чемезов также подтвердил информацию.

Как стало известно, прежний директор Наталья Змеева не сумела удержаться на работе в ведомстве. Об ее уходе стало известно 21 сентября, однако сотрудники МФЦ не согласились с решением и разместили в официальном профиле ведомства в Instagram свое мнение о том, что не понимают причины отставки. Позже письмо было удалено.

Напоминаем, сегодня стало известно, что военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин покинул свой пост, уйдя на пенсию.

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