Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Губернатором Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение об утверждении на пост главы МФЦ Свердловской области Анастасии Девятовой, сообщает URA.RU.

Новая глава МФЦ, до этого занимавшая должность советника замгубернатора Олега Чемезова, вступила в должность 28 сентября. Контракт подписан на один год, Олег Чемезов также подтвердил информацию. Как стало известно, прежний директор Наталья Змеева не сумела удержаться на работе в ведомстве. Об ее уходе стало известно 21 сентября, однако сотрудники МФЦ не согласились с решением и разместили в официальном профиле ведомства в Instagram свое мнение о том, что не понимают причины отставки. Позже письмо было удалено. Напоминаем, сегодня стало известно, что военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин покинул свой пост, уйдя на пенсию. Уральский военный комиссар ушел в отставку

