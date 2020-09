В Екатеринбурге следственный комитет инициировал проверку по сообщению о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе доследственной проверки планируют опросить пострадавшую, а также очевидцев происшествия. Будет выяснено, принимались ли меры по отлову бродячих животных уполномоченными должностными лицами администрации района. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в Екатеринбурге на женщину около озера Шарташ напали 20 бродячих собак, она шла с ребенком из магазина. В Екатеринбурге 20 собак напали на женщину с ребенком

