«Спецавтобаза» прокомментировала нападение 20 собак на женщину с коляской

Как выяснилось, место давно знакомо специалистам. В данный район Шарташа 26 раз производились выезды, и в общей сложности было отловлено и перемещено в приют десять собак. 29 сентября сотрудники службы вновь обошли территорию и отловили еще одну собаку.
Также в «Спецавтобазе» рассказали, что собак подкармливает местный житель, который отказался идти на контакт и отдавать животных спецслужбе. После случившегося на ситуацию обратил внимание следственный комитет и начал свою проверку.
Напоминаем, сегодня жительница Екатеринбурга пожаловалась, что на нее напали около двух десятков собак, когда она везла ребенка в коляске, что пришлось прикрывать его собой.