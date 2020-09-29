«Спецавтобаза» прокомментировала нападение 20 собак на женщину с коляской

«Спецавтобаза» прокомментировала нападение 20 собак на женщину с коляской

Сегодня, 19:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
ЕМУП «Спецавтобаза», занимающаяся отловом бездомных собак, прокомментировала инцидент с нападением стаи псов на маму с коляской, сообщило Е1.

Как выяснилось, место давно знакомо специалистам. В данный район Шарташа 26 раз производились выезды, и в общей сложности было отловлено и перемещено в приют десять собак. 29 сентября сотрудники службы вновь обошли территорию и отловили еще одну собаку.

Также в «Спецавтобазе» рассказали, что собак подкармливает местный житель, который отказался идти на контакт и отдавать животных спецслужбе. После случившегося на ситуацию обратил внимание следственный комитет и начал свою проверку.

Напоминаем, сегодня жительница Екатеринбурга пожаловалась, что на нее напали около двух десятков собак, когда она везла ребенка в коляске, что пришлось прикрывать его собой.

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Екатеринбург
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