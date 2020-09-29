В Нижнем Тагиле заметили гуляющего по улице медвежонка

Впервые лесной житель был замечен 29 сентября в начале шестого вечера по адресу Каспийская 27А между дорожной трассой и жилым домом. Медвежонок прятался в кустах. После его обнаружили на улице Гагарина в районе местного «Парка Отдыха». Именно туда, по словам очевидцев, прибыли полицейские и погнали животное в сторону полигона.