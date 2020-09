В Нижнем Тагиле заметили гуляющего по улице медвежонка

В районе поселка Старатель в Нижнем Тагиле гулял медвежонок. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали местные жители.

Впервые лесной житель был замечен 29 сентября в начале шестого вечера по адресу Каспийская 27А между дорожной трассой и жилым домом. Медвежонок прятался в кустах. После его обнаружили на улице Гагарина в районе местного «Парка Отдыха». Именно туда, по словам очевидцев, прибыли полицейские и погнали животное в сторону полигона. Как рассказал один из местных жителей, по району ходит слух, якобы на днях медвежонок был замечен вместе с матерью. Напомним, 19 сентября жители Североуральска также встретили медведя, гуляющего по городу. Video: Анастасия Слесарева Жителей уральского города напугал гуляющий по улицам медведь

Related news: Жителей уральского города напугал гуляющий по улицам медведь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter