«Верхнепышминское» отделение ГИБДД возглавил уроженец Нижнего Тагила

26 сентября отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» возглавил майор полиции Денис Митряшов, сообщает ОГИБДД Верхней Пышмы.

Майор Митряшов родился в 1984 году в Нижнем Тагиле. С 2002 по 2004 годы служил в армии, после чего работал на НТМК. С 2006 года он служит в органах внутренних дел. Работу Митряшов начал с должности инспектора ДПС, далее его послужной список продвигался по нарастающей. Он стал старшим инспектором ДПС, потом помощником командира ОБ ДПС Нижнего Тагила, а с 2017 года возглавил отделение ГИБДД Ирбита. Митряшов награжден медалями участника боевых действий, с 2014 по 2015 год он проходил службу на Северном Кавказе. Напомним, военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин ушел в отставку. Он занимал должность военкома 10 лет. Уральский военный комиссар ушел в отставку

