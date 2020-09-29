«Верхнепышминское» отделение ГИБДД возглавил уроженец Нижнего Тагила

С 2006 года он служит в органах внутренних дел. Работу Митряшов начал с должности инспектора ДПС, далее его послужной список продвигался по нарастающей. Он стал старшим инспектором ДПС, потом помощником командира ОБ ДПС Нижнего Тагила, а с 2017 года возглавил отделение ГИБДД Ирбита.