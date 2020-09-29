Жители села Лая под Нижним Тагилом остались без электричества из-за упавшего дерева

Инцидент случился 28 сентября около четырех утра. Дерево упало на высоковольтные линии, в результате этого случился обрыв проводов.
Из-за происшествия без электричества оказались более тысячи частных домов. Пострадали 1800 жителей, 370 из них дети. Также без электроснабжения остались местная школа, техникум и клуб.
Электричество подали к 13.00, восстановлением занимались шесть человек из компании «МРСК-Урала».
Напомним, сегодня из-за замыкания кабеля без электричества остались около 15 тысяч жителей ГГМ и поселка Горбуново.