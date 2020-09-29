Жители села Лая под Нижним Тагилом остались без электричества из-за упавшего дерева

Жители села Лая под Нижним Тагилом остались без электричества из-за упавшего дерева

Сегодня, 17:24ОбществоPhoto: pixabay.com
Из-за падения дерева на электропровода около двух тысяч жителей села Лая остались без света на девять часов, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Инцидент случился 28 сентября около четырех утра. Дерево упало на высоковольтные линии, в результате этого случился обрыв проводов.

Из-за происшествия без электричества оказались более тысячи частных домов. Пострадали 1800 жителей, 370 из них дети. Также без электроснабжения остались местная школа, техникум и клуб.

Электричество подали к 13.00, восстановлением занимались шесть человек из компании «МРСК-Урала».

Напомним, сегодня из-за замыкания кабеля без электричества остались около 15 тысяч жителей ГГМ и поселка Горбуново.

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