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Перенесших инсульт пациентов в Екатеринбурге будут наблюдать по электронной карте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Doctor appointment clinic healthcare medical 563427

Перенесших инсульт пациентов в Екатеринбурге будут наблюдать по электронной карте

Сегодня, 14:04ОбществоФото: maxpixel.net
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