Перенесших инсульт пациентов в Екатеринбурге будут наблюдать по электронной карте

Пациенты Екатеринбурга, пережившие инсульт, при выписке из стационара по модернизированной системе наблюдения будут получать талон с датой и временем, когда им необходимо подойти на прием к неврологу или участковому терапевту. Запись осуществляется лечащим врачом пациента через электронную информационную систему «Мир» в «личном кабинете» врача.

Кроме того, лечащий врач поликлиники сможет отследить результаты медицинских данных в электронной карте больного и скорректировать дальнейшее его лечение.

По словам заведующего неврологического отделения ЦГБ №23 Вадима Гусева, данные меры способствуют предупреждению рецидивов, вероятность развития которого 1 к 5 у перенесших инсульт людей.