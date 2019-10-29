Екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела после конфликта со следователем

Инцидент произошел в начале сентября, Истомин вступил в словесный конфликт с заместителем руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району уральской столицы Артемом Халиловым. По словам молодого человека, Халилов после словесной перепалки набросился на него и начал душить.

Истомин рассказал, что стоял в очереди на подкачку колес, когда он начал подъезжать к аппарату, его на «Лексусе» подрезал Халилов. Истомин не пропустил мужчину, тогда тот вышел из авто и начал вырывать у него из рук шланг для подкачки колес. После словесного конфликта, по словам Истомина, сотрудник СК схватил его за горло и начал душить. Истомин испугался и достал складной нож. При этом он не раскрывал лезвие, а просто хотел напугать нападавшего.

Увидев складной нож у меня в руке, он сказал, что вот сейчас точно меня закроют, кричал матом, как разобьет мне лицо,говорит Истомин.

Через несколько часов Истомину позвонили из полиции и попросили приехать написать объяснительную. В полиции мужчину заверили, что для уголовного дела нет оснований, все произошедшее — рядовая ситуация. Через неделю Истомину позвонили из СКР и сообщили, что в отношении него заведено дело по статье «Угроза убийством».

В ведомстве ситуацию комментировать отказываются. А адвокаты Истомина полагают, что основания для уголовного преследования нет.