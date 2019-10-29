Екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела после конфликта со следователем
Житель Екатеринбурга Антон Истомин стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством» после конфликта на заправке со следователем СК, пишет интернет-издание Znak.
Инцидент произошел в начале сентября, Истомин вступил в словесный конфликт с заместителем руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району уральской столицы Артемом Халиловым. По словам молодого человека, Халилов после словесной перепалки набросился на него и начал душить.
Истомин рассказал, что стоял в очереди на подкачку колес, когда он начал подъезжать к аппарату, его на «Лексусе» подрезал Халилов. Истомин не пропустил мужчину, тогда тот вышел из авто и начал вырывать у него из рук шланг для подкачки колес. После словесного конфликта, по словам Истомина, сотрудник СК схватил его за горло и начал душить. Истомин испугался и достал складной нож. При этом он не раскрывал лезвие, а просто хотел напугать нападавшего.
Увидев складной нож у меня в руке, он сказал, что вот сейчас точно меня закроют, кричал матом, как разобьет мне лицо,говорит Истомин.
Через несколько часов Истомину позвонили из полиции и попросили приехать написать объяснительную. В полиции мужчину заверили, что для уголовного дела нет оснований, все произошедшее — рядовая ситуация. Через неделю Истомину позвонили из СКР и сообщили, что в отношении него заведено дело по статье «Угроза убийством».
В ведомстве ситуацию комментировать отказываются. А адвокаты Истомина полагают, что основания для уголовного преследования нет.
На кадрах записи четко видно, что ножом Истомин не угрожает, сам нож на следователя Халилова не направляет, его руки всегда опущены, сам же следователь все это время стоит спокойно, не дергается, своим поведением не показывает, что мог быть испуган,комментируют записи с камер наблюдения правозащитники.