Тагильчане пытаются вернуть деньги за отмененное выступление Classic Enigma Show
В Нижнем Тагиле отменено выступление Classic Enigma Show, которое было запланировано на 1 ноября. В сообществах мероприятия в соцсетях сообщается о приостановке гастролей. Тагильчане пытаются вернуть деньги за билеты, пишет АН «Между строк».
В сообществах в интернете говорится о неких сложностях между организаторами выступлений:
23.10.2019 года, мне сообщили что на кануне вечером с офиса компании вывезли все компьютеры, оргтехнику, мой личный ноутбук, бухгалтерские документы, оставив лишь одни столы. Вывозили все это учредитель компании: Монин Федор Дмитриевич, его папа Монин Дмитрий и гражданская супруга (Дмитрия Монина) — Пронина (Аникина), Светлана Феликсова. Генеральный директор компании World Stars — Максим Алексеевич Кирсанов уволился из компании. Я пытался дозвониться этой троице, но мой номер поставлен в блок.
Выступления Classic Enigma Show были запланированы в 25 российских городах, однако прошло лишь одно шоу — в Санкт-Петербурге. Пока вернуть деньги за приобретенные билеты поклонникам не удалось.
Получить оперативный комментарий у учредителя ООО МБА «Ворлд Старс» Игоря Пшеничного журналистам издания не удалось.