Тагильчане пытаются вернуть деньги за отмененное выступление Classic Enigma Show

23.10.2019 года, мне сообщили что на кануне вечером с офиса компании вывезли все компьютеры, оргтехнику, мой личный ноутбук, бухгалтерские документы, оставив лишь одни столы. Вывозили все это учредитель компании: Монин Федор Дмитриевич, его папа Монин Дмитрий и гражданская супруга (Дмитрия Монина) — Пронина (Аникина), Светлана Феликсова. Генеральный директор компании World Stars — Максим Алексеевич Кирсанов уволился из компании. Я пытался дозвониться этой троице, но мой номер поставлен в блок.