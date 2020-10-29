Появилась новая версия о причине смерти якутского летчика в Екатеринбурге

Напомним, тело летчика из Якутии Руслана Валеева нашли в центре Екатеринбурга. Пилот пропал 13 октября. Его искали полиция и волонтеры. В Екатеринбург он прилетел для повышения квалификации, однако заболел и попал в больницу, после чего сбежал оттуда. На теле были обнаружены множественные порезы. Предполагалось, что он скончался от одного из них, находящегося в области шеи.