В монастырь к схимонаху Сергию приехали следователи СКР

В монастырь к схимонаху Сергию приехали следователи СКР

Сегодня, 13:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В монастырь к экс-схиигумену Сергию приехали сотрудники Следственного комитета , пишет Znak.

Как сообщила изданию адвокат Светлана Герасимова, утром 29 октября сотрудники Следственного комитета пытались пройти в монастырь для вручения повестки схимонаху, но экс-священник не вышел к правоохранителям.

Документы подобного рода отправляются по месту жительства по почте, говорит адвокат.

Герасимова добавила, что согласно распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Сергий не может покидать место своей изоляции, так как он старше 65 лет.

Напомним, утром «пресс-секретарь» экс-схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что схимонах не явится в Следственный комитет, так как опасается заражения коронавирусом.

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