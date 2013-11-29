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Почему в России до сих пор детям делают реакцию Манту? Тагильчанка столкнулась с серьезной проблемой, отказавшись от пробы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему в России до сих пор детям делают реакцию Манту? Тагильчанка столкнулась с серьезной проблемой, отказавшись от пробы

29 ноября 2013, 14:20Общество
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