Почему в России до сих пор детям делают реакцию Манту? Тагильчанка столкнулась с серьезной проблемой, отказавшись от пробы

В России детям раз в год проводят эту процедуру, и несмотря на высокую ложноположительную результативность и частые аллергические реакции, за последние сто лет так ничего и не изменилось. Детям упорно делают реакцию Манту, не принимая во внимание существующие альтернативные методы с доказанной высокой точностью и не требующие никакого введения препаратов в тело. Суть в том, что без справки о реакции Манту ребенку будет отказано в посещении детского сада, общеобразовательного учреждения, а если вы сделаете альтернативный анализ, то у вас его не примут, он не будет считаться действительным.

А вот что TagilCity.ru рассказала Ирина:

Когда мне сказали подписать согласие на реакцию Манту, конечно, я спросила, кто производитель, что входит в состав препарата. Я наслышана о частых случаях серьезных аллергических реакций на пробу Манту, мало ли что. А мне в грубой форме заявили, мол, если откажетесь, не будете ходить в детский сад. И что они хотели от меня, конечно, я сказала, что никакую Манту нам ставить не надо. На следующий день дали очень странное направление к фтизиатру, где, в том числе, был прописан и отказ нам в посещении детского сада. Причем на бумаге не было ни даты, ни срока, ничего, только подпись заведующей и печать садика.

Понимая, что справка оформлена не по стандарту, Ирина догадалась, что ее просто хотят напугать, поэтому решила помониторить проблему отказа от реакции Манту в интернете. Оказалось, для родителей есть даже формы документов для отказа. Причем с прилагающимся списком современных законов на права граждан. Подготовив аналогичное заявление об отказе, Ирина на следующий день вновь пошла к заведующей детского сада. Со слов тагильчанки, та призналась, что отказывать в посещении садика они не могут, но в течение месяца необходимо пройти рентген-обследование на туберкулез в клинике и принести результаты от фтизиатра, иначе точно ходить в д/с будет нельзя.

В этот же день Ирина позвонила детскому фтизиатру. Во время телефонного разговора врач, Борисенко Наталья Владимировна, доходчиво объяснила, что не делая пробу Манту, люди попросту усложняют себе жизнь, тревожить начнут со всех сторон. В нашей стране эта проба – профилактика, позволяющая вовремя выявить болезнь. Вот что говорит фтизиатр:

По данным ВОЗ, у нас эпидемия, 107 человек из 100 тысяч болеют туберкулезом ( в Европе этот показатель ниже в 30 раз – прим.ред.). Дети заражаются от взрослых, мы живем в инфекционной яме, поэтому нельзя рисковать ребенком, ждать, пока он инфицируется. И наша основная работа – это профилактика, а не лечение. Рентген покажет уже туберкулез, а проба даст возможность предотвратить развитие болезни.

К слову, Наталья Владимировна высказалась в защиту реакции Манту. По ее словам, вещество производят в России, ребенку вводится 0,1 миллилитра внутрикожно. И только по реакции за последние шесть месяцев врач выявила в Нижнем Тагиле 5 детей с туберкулезом.

В очередной раз понимаешь, что против системы идти очень сложно, и если в нашей стране принимают за единственно верные результаты только реакцию на пробу Манту, у тагильчан нет выбора, хочешь, не хочешь - придется давать согласие на пробу. Последствия уже озвучены – ни садика, ни школы, и замучают со всех сторон. Конечно, при таких обстоятельствах в Нижнем Тагиле нулевая статистика по отказам от Манту. Добавим, услышав адекватный ответ на изначальный вопрос (кто производитель и как проходит процедура), тагильчанка приняла решение все же дать согласие на процедуру. И это говорит еще об одной проблеме системы – с людьми не разговаривают, не объясняют, почему так, а не эдак. От непонимания и возникают негативные и даже агрессивные реакции друг на друга, в коллективах, по всей стране.

Единственное, что можно сказать напоследок, пока кому-то нужно, чтобы в России детей проверяли на туберкулез именно по реакции Манту, ничего не изменится, хоть какие выдержки из законов у вас будут на руках. Можно не удивляться, если даже детям наших правнуков по-прежнему будут делать пробу Манту.