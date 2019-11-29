Главы районов и ресурсники отчитались перед мэром Нижнего Тагила за холод в квартирах

Глава администрации Тагилстроевского района Денис Парамонов сообщил, что эта неделя показала себя ростом обращений тагильчан — 14 заявок по теплоснабжению.

По всем обращениям с ресурсноснабжающей организацией выходили, замеряли. Если кого-то не было, то к соседям обращались — они помогали замерять. В основном, температура в норме, соответствует 354 постановлению. Было два адреса, на которых температура была +18, но управляющая компания всё почистила и сегодня будем проверять, сказал Парамонов.

Мэр города Владислав Пинаев добавил, что обращений в Тагилстроевский район меньше всего, но несмотря на это необходимо реагировать на каждую заявку жителей.

По словам главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева, рост обращений был от жителей улиц Горошникова, Мира, Ленина и Октябрьской революции.

По 354 [постановлению] все параметры соблюдаются. Увидели следующую проблему: очень часто работа управляющих компаний, с точки зрения настройки теплоузлов, заточена не профессионально, сообщил Мальцев.

Также он отметил, что обращения идут напрямую через Городской контроль или по телефону, по все случаям проводились осмотры.

Я бы попросил коллег из ресусоснабжающих организаций очень четко отслеживать температурные графики. Вот эти «качели», которые возникают с теплом в квартирах парадоксально возникают с потеплением на улице, добавил Геннадий Мальцев.

Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко сообщил, что ситуация с теплоснабжением аналогичная — увеличение обращений граждан.

Руководитель МУП «НТТС» Сергей Козлов сказал, что, по его мнению, проблемы связаны с работой управляющих компаний.