Гей-клуб в Екатеринбурге провел закрытую вечернику в разгар пандемии коронавируса

Гей-клуб в Екатеринбурге провел закрытую вечернику в разгар пандемии коронавируса

Сегодня, 11:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Известный организатор БДСМ-вечеринок 29 ноября ночью праздновал свой день рождения в клубе, несмотря на пандемию COVID-19.

Сообщение о тусовке появилось на странице именинника во «ВКонтакте».

В этом новом ковидном мире мы так редко стали встречаться, но сегодня есть железобетонный повод, написал он.

Начало закрытой вечеринки было запланировано на 21.00. Несмотря на то, что заведениям общепита разрешено работать до 23.00, организаторы собирались праздновать «до талого».

Сейчас в группе состоят 146 человек.

На странице клуба в Instagram указано, что заведение в эту ночь работать не будет. Также на мероприятии должны были выступить известный саксофонист и художник.

Напомним, в Свердловской области по указу губернатора региона Евгения Куйвашева запрещена работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00.

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