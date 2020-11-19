На Урале оштрафовали создательницу паблика для знакомств ЛГБТ-представителей

Напомним, в конце октября стало известно, что в уральской столице сотрудниками правоохранительных органов было возбужденно административное дело из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. В пропаганде обвинили 20-летнюю девушку, которая в течение нескольких лет являлась администратором группы для знакомств людей с нетрадиционной ориентацией. Там девушка опубликовала несколько анкет несовершеннолетних, за что на нее и был составлен протокол.