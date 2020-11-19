На Урале оштрафовали создательницу паблика для знакомств ЛГБТ-представителей

На Урале оштрафовали создательницу паблика для знакомств ЛГБТ-представителей

Сегодня, 21:51ОбществоPhoto: pixabay
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение оштрафовать на 50 тысяч рублей администратора группы для ЛГБТ-знакомств во «ВКонтакте».

Девушку обвиняли по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). По словам адвоката и юриста Ресурсного центра ЛГБТ Екатеринбург, в понедельник девушка получит мотивировочное решение в суде, после чего юрист подаст апелляцию в областной суд.

Были специалисты с нашей стороны, и их мнения были противоположны мнениям полиции, они не видели пропаганду. Мы также считаем, что есть существенные нарушения при составлении протокола,отметила юрист.

Напомним, в конце октября стало известно, что в уральской столице сотрудниками правоохранительных органов было возбужденно административное дело из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. В пропаганде обвинили 20-летнюю девушку, которая в течение нескольких лет являлась администратором группы для знакомств людей с нетрадиционной ориентацией. Там девушка опубликовала несколько анкет несовершеннолетних, за что на нее и был составлен протокол.

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