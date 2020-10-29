В Екатеринбурге впервые возбудили дело из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

В пропаганде однополых отношений обвинили 20-летнюю девушку, которая в течение нескольких лет, в период с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года, являлась администратором группы во «Вконтакте» для знакомств людей с нетрадиционной ориентацией. Там девушка опубликовала несколько анкет несовершеннолетних, за что на нее и был составлен протокол по статье КоАП 6.21 пункт 2 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет».