Банде из Екатеринбурга грозит до 12 лет за похищение человека и хранение боеприпасов
Три жителя Екатеринбурга обвиняются в похищении человека и незаконном обороте боеприпасов. Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.
По версии следствия, житель Екатеринбурга вместе с двумя своими партнерами являлся владельцем автостоянки на улице Гражданской. После смерти мужчины, совладельцы бизнеса отказались делиться выручкой с семьей бывшего компаньона.
Тогда два друга умершего, договорившись с еще одним своим знакомым, решили принудить одного из владельцев к выплате прибыли родственникам компаньона.
19 октября около 21:30 злоумышленники вызвали предпринимателя на автостоянку под предлогом кражи автомобиля с автостоянки. Прибывший на место владелец бизнеса был насильно вывезен на участок автодороги Екатеринбург-Серов. Далее пострадавший был убит неустановленным лицом.
Возбуждено уголовное дело. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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