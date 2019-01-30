Банде из Екатеринбурга грозит до 12 лет за похищение человека и хранение боеприпасов

По версии следствия, житель Екатеринбурга вместе с двумя своими партнерами являлся владельцем автостоянки на улице Гражданской. После смерти мужчины, совладельцы бизнеса отказались делиться выручкой с семьей бывшего компаньона.

Тогда два друга умершего, договорившись с еще одним своим знакомым, решили принудить одного из владельцев к выплате прибыли родственникам компаньона.

19 октября около 21:30 злоумышленники вызвали предпринимателя на автостоянку под предлогом кражи автомобиля с автостоянки. Прибывший на место владелец бизнеса был насильно вывезен на участок автодороги Екатеринбург-Серов. Далее пострадавший был убит неустановленным лицом.