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Банде из Екатеринбурга грозит до 12 лет за похищение человека и хранение боеприпасов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банде из Екатеринбурга грозит до 12 лет за похищение человека и хранение боеприпасов

Сегодня, 13:01ОбществоФото: pixabay.com
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