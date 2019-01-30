Завершающие работы по ремонту фасада идут в детской поликлинике на Окунева в Тагиле

На заключительные работы по ремонту фасада в детской поликлинике на ул. Окунева выделено 2,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен отремонтировать фасад с дворовой стороны здания, отремонтировать откосы и левый торец здания.

В настоящий момент с лицевой стороны здания облицован фасад. Он выполнен в светлых тонах с яркими вкраплениями. Заменены окна.

Также отремонтированы, ранее осыпающиеся от ветхости, ступени.

Помимо этого, заменена плитка.

Данные работы являются приоритетными для ДГБ Нижнего Тагила.