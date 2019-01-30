Завершающие работы по ремонту фасада идут в детской поликлинике на Окунева в Тагиле
Завершающий этап ремонта фасада здания начат в детской поликлинике на ул. Окунева, 32 в Нижнем Тагиле.
На заключительные работы по ремонту фасада в детской поликлинике на ул. Окунева выделено 2,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен отремонтировать фасад с дворовой стороны здания, отремонтировать откосы и левый торец здания.
В настоящий момент с лицевой стороны здания облицован фасад. Он выполнен в светлых тонах с яркими вкраплениями. Заменены окна.
Также отремонтированы, ранее осыпающиеся от ветхости, ступени.
Помимо этого, заменена плитка.
Данные работы являются приоритетными для ДГБ Нижнего Тагила.
У нас остались финишные работы по ремонту фасада на ул. Окунева в детской бережливой поликлинике, они в первую очередь,сообщила редакции TagilCity.ru заместитель главврача ДГБ по хозчасти Юлия Зудова.
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