В Нижнем Тагиле восстановят оба здания Молодежного театра на Вагонке

В Нижнем Тагиле восстановят оба здания Молодежного театра на Вагонке
В Нижнем Тагиле восстановят оба здания Молодежного театра на Вагонке
Сегодня, 14:00ОбществоФото: Яндекс-Карты
Восстановлением нижнетагильского Молодежного театра администрация города займется в ближайшее время.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам градоначальника, реконструкция Молодежного театра будет проходить в рамках нацпроекта «Культура».

Ремонтировать планируется два здания — самого храма Мельпомены и складское помещение.

Театром мы два года назад должны были зайти на капремонт, отыграли конкурс, но подрядчик зашел и отказался, говорит Владислав Пинаев.

Напомним, стоимость реконструкции Молодежного театра оценили в 324 миллиона рублей. Госэкспертизу документация по ремонту здания была пройдена в 2020 году — на тот момент полный комплекс работ имел стоимость в 313,7 миллиона рублей. Однако из-за скачка цен на стройматериалы, итоговая сумма реконструкции была увеличена. Часть средств — 41,4 миллиона рублей — будет выделена из муниципального бюджета. В юбилейном 2022 году будут проведены основные работы, а в 2023 планируется благоустроить территорию возле Молодежного театра.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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