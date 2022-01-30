В Нижнем Тагиле восстановят оба здания Молодежного театра на Вагонке

Напомним, стоимость реконструкции Молодежного театра оценили в 324 миллиона рублей. Госэкспертизу документация по ремонту здания была пройдена в 2020 году — на тот момент полный комплекс работ имел стоимость в 313,7 миллиона рублей. Однако из-за скачка цен на стройматериалы, итоговая сумма реконструкции была увеличена. Часть средств — 41,4 миллиона рублей — будет выделена из муниципального бюджета. В юбилейном 2022 году будут проведены основные работы, а в 2023 планируется благоустроить территорию возле Молодежного театра.