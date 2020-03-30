Итоги недели Нижнего Тагила: коронавирус, фейки, каникулы

25 марта в Администрации Нижнего Тагила прошло заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии присутствовали главврачи, чиновники, представители предприятий и компаний-перевозчиков.

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Главврачи тагильских больниц заявили, что в режиме повышенной готовности из-за коронавируса работа медиков ведётся стабильно. По их словам, причин для паники нет, и медперсонал готов к нынешним условиям.

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Однако текущую неделю власти объявили нерабочей, а, кроме того, был издан указ о закрытии всех организаций, кроме аптек и продуктовых магазинов. Жителей просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без необходимости. Такие меры, конечно, не могли не сказаться на предпринимателях, но большинство из них с пониманием отнеслись к принятым мерам.

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Эпидемия коронавируса сопровождается множеством слухов, которые разносятся быстрее самой болезни. Чтобы не поддаваться панике, надо уметь распознавать недостоверную информацию. TagilCity.ru предлагает подборку, на примере которой вы научитесь выделять «дезу». Заодно повеселитесь: некоторые фейки до нелепого смешны.

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А в это время бывший заведующий травмпунктом городской больницы Нижнего Тагила устроил разборки с руководством медучреждения. На самом деле их конфликт длится с 2018 года: медик жалуется, что его выдавили с должности, однако у главврача на этот счёт другое мнение.

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Есть и хорошие новости. Рожденной в январе этого года тагильчанке, в организм которой при заборе крови попал обломок катетера, провели операцию в Москве. По словам родителей, всё прошло успешно, и девочка сейчас находится на реабилитации.