Тагильский торговый колледж отозвал студентов с практики из-за коронавируса

28 февраля студентка НТТЭК рассказала редакции, что в учебном заведении ее обязали проходить практику в одном из продуктовых супермаркетов на ГГМ во время ограничительных мер из-за коронавируса. На сайте учреждения был размещён документ с подписью руководителя, где подчеркивалось обязательное прохождение практики во время карантина. В беседе с редакцией начальник местного Роспотребнадзора отметил, что практика, как и учебные занятия, должна быть отменена.

К моменту этой публикации с сайта колледжа распоряжение уже было удалено. Вместо него — выложено объявление, что практика будет перенесена на более поздний срок. С 6 апреля в учебном заведении продолжится обучение на дистанционной основе.

Слева - первоначальный документ, опубликованный на сайте НТТЭК. Справа - текущая публикация.