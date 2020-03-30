Тагильский торговый колледж отозвал студентов с практики из-за коронавируса
Директор Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Наталья Мякишева отменила распоряжение о прохождении производственной практики студентами учебного заведения во время «коронавирусных каникул» после публикации TagilCity.ru.
28 февраля студентка НТТЭК рассказала редакции, что в учебном заведении ее обязали проходить практику в одном из продуктовых супермаркетов на ГГМ во время ограничительных мер из-за коронавируса. На сайте учреждения был размещён документ с подписью руководителя, где подчеркивалось обязательное прохождение практики во время карантина. В беседе с редакцией начальник местного Роспотребнадзора отметил, что практика, как и учебные занятия, должна быть отменена.
К моменту этой публикации с сайта колледжа распоряжение уже было удалено. Вместо него — выложено объявление, что практика будет перенесена на более поздний срок. С 6 апреля в учебном заведении продолжится обучение на дистанционной основе.
Каникулы в стране были объявлены по приказу президента Владимира Путина с 28 марта по 5 апреля, в это время население призывают оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.