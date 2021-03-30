Мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в фестивале «Город ремесел»

Мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в фестивале «Город ремесел»
Сегодня, 10:56ОбществоФото: Центр развития туризма Нижнего Тагила в «ВК»
Ремесленников и мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в Международном фестивале «Город ремесел - 2021». Региональный отбор проводит Свердловский областной художественно-экспертный совет по НХП.

Центр развития туризма Свердловской области начинает региональный отбор мастеров народных художественных промыслов для участия в Конкурсе мастеров Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город Ремесел – 2021».

Ежегодный фестиваль пройдет в Вологде с 25 по 27 июня.

Как сообщили в Центре развития туризма Нижнего Тагила, к участию в конкурсе и фестивале приглашаются мастера НХП, мастера-ремесленники, и все, кто занимается изготовлением своих изделий вручную и в традиционных техниках. Это могут быть как творческие коллективы, предприятия, так и Дома ремесел, учреждения культуры и допобразования, Школы традиционной культуры и так далее.

В данный момент принимаются работы на региональный отбор конкурса в следующих номинациях:

- «Женские ремесла» (ткачество),

- «Роспись по дереву и бересте»,

- «Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов (ивы, бересты), столярное и токарное дело»,

- «Кузнецы и ювелиры» (художественная ковка, ювелирные изделия, ручная обработка металла),

- «Гончарные изделия. Керамика» (гончарные и керамические изделия, игрушка).

При этом на конкурс можно заявить не более трех работ от одного участника. Заявки принимаются до 15 апреля 2021.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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