Свердловское правительство и Роспотребнадзор договорились о сотрудничестве

Встреча прошла 30 апреля, её основной темой стало выполнение майских указов Владимира Путина, которые лежат в основе двух национальных проектов – «Демография» и «Экология». Стороны в ходе переговоров пришли к мнению, что успешная реализация поставленных главой государством задач возможна только в результате совместной работы.

Перед нами поставлены серьёзные и масштабные задачи. Необходима выработка действенной системы мер по усилению профилактики инфекционных заболеваний, сохранению и укреплению здоровья уральцев, обеспечению жителей качественной питьевой водой и охране окружающей среды,сообщил Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области отметил, что в центре внимания областных властей находятся граждане и повышение качества и безопасности их жизни и здоровья.

Только совместная работа позволит добиться лучших результатов. Мы будем участвовать в национальных проектах в части реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух», а также «Демография» в части организации безопасного качественного и полноценного питания,заявил Дмитрий Козловских.