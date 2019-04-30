Свердловское правительство и Роспотребнадзор договорились о сотрудничестве
В ходе рабочей встречи главы Свердловской области Евгения Куйвашева с руководителем областного управления Роспотребнадзора Дмитрием Козловских были достигнуты договорённости о совместной работе над реализацией приоритетных национальных проектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Встреча прошла 30 апреля, её основной темой стало выполнение майских указов Владимира Путина, которые лежат в основе двух национальных проектов – «Демография» и «Экология». Стороны в ходе переговоров пришли к мнению, что успешная реализация поставленных главой государством задач возможна только в результате совместной работы.
Перед нами поставлены серьёзные и масштабные задачи. Необходима выработка действенной системы мер по усилению профилактики инфекционных заболеваний, сохранению и укреплению здоровья уральцев, обеспечению жителей качественной питьевой водой и охране окружающей среды,сообщил Евгений Куйвашев.
Глава Свердловской области отметил, что в центре внимания областных властей находятся граждане и повышение качества и безопасности их жизни и здоровья.
Только совместная работа позволит добиться лучших результатов. Мы будем участвовать в национальных проектах в части реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух», а также «Демография» в части организации безопасного качественного и полноценного питания,заявил Дмитрий Козловских.
В середине февраля в национальный проект «Экология» в числе крупных промышленных центров попал Нижний Тагил. Согласно пояснительной записке, к 2024 году в городах-участниках планируется снизить вредные выбросы в атмосферу на 20%.