В Екатеринбурге 25 тысяч горожан примут участие в первомайской демонстрации
Сегодня, 17:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 1 мая на демонстрацию выйдут 25 тысяч местных жителей, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
В 9:00 жители Екатеринбурга соберутся у дома Севастьянова. Шествие начнется в 9:35. Колонна пройдет до площади 1905 года. Здесь в 10:00 состоится первомайский митинг, посвященный празднику Весны и труда.
В связи с проведением праздничных мероприятий будет перекрыто или ограничено движение по ряду улиц в центральной части уральской столицы.
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