В Екатеринбурге состоялся крестный ход в годовщину прибытия царской семьи
В Екатеринбурге 30 апреля состоялся крестный ход в память о прибытии царской семьи, сообщает Екатеринбургская епархия.
Православные прошли крестным ходом от станции Шарташ до Храма-на-крови в память о 101-й годовщине прибытия царской семьи в Екатеринбург.
Верующие вышли в 7.00, прошли от поклонного креста по улицам Куйбышева и Восточная, затем остановились у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская». Затем колонна двинулась к храму в честь иконы Божией Матери «Державная», находящемуся у старого железнодорожного вокзала. После этого шествие двинулось по улицам Свердлова и Карла Либкнехта. Конечной точкой маршрута стал Храм-на-Крови.
Закончился крестный ход в 9.00 Божественной литургией.
101 год назад, в апреле 1918 года, члены семьи последнего российского императора были привезены в Екатеринбург из тобольской ссылки. Ежегодно верующие в память об этом событии проводят крестный ход.