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В Екатеринбурге состоялся крестный ход в годовщину прибытия царской семьи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге состоялся крестный ход в годовщину прибытия царской семьи

Сегодня, 10:10ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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