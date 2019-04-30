В Екатеринбурге состоялся крестный ход в годовщину прибытия царской семьи

Православные прошли крестным ходом от станции Шарташ до Храма-на-крови в память о 101-й годовщине прибытия царской семьи в Екатеринбург.

Верующие вышли в 7.00, прошли от поклонного креста по улицам Куйбышева и Восточная, затем остановились у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская». Затем колонна двинулась к храму в честь иконы Божией Матери «Державная», находящемуся у старого железнодорожного вокзала. После этого шествие двинулось по улицам Свердлова и Карла Либкнехта. Конечной точкой маршрута стал Храм-на-Крови.