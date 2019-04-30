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В Нижнем Тагиле задержан 61-летний «оружейный барон»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержан 61-летний «оружейный барон»

Сегодня, 18:00ОбществоФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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