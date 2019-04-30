В Нижнем Тагиле задержан 61-летний «оружейный барон»
Сегодня, 18:00ОбществоФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в Нижнем Тагиле торговца оружием, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Задержанный также проверяется на причастность к массовым фальсификациям медицинских документов и справок, которые изготавливались для уклонения от службы в армии.
Сотрудники спецслужб изъяли из квартиры и гаража подозреваемого более 60 единиц патронов различного калибра, пистолеты марок ТТ, ИЖ-76, револьвер Iceberg GR-205, карабин «Вепрь-12 Молот».
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Организована проверка.
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