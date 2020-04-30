Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию бессрочно
Сегодня, 11:08ОбществоФото: Официальный сайт правительства РФ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении ограничений иностранцев на въезд в страну. В частности, они будут действовать до улучшения обстановки с коронавирусом, сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Коронавирус
На данный момент ограничения на въезд в страну действуют до 30 апреля. Однако Мишустин подписал постановление о продлении данного срока.
Он отметил, что некоторые категории иностранцев не попадут под ограничения, в том числе и специалисты, которые налаживают и обслуживают заграничное оборудование.
Премьер-министр считает, что эта мера позволит уменьшить негативное влияние ограничений на деятельность предприятий, включая те, что производят оборудование для борьбы с коронавирусом.
Ранее стало известно, что россиянам, имеющим двойное гражданство, будет разрешено покинуть территорию России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей