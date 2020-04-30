Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию бессрочно

На данный момент ограничения на въезд в страну действуют до 30 апреля. Однако Мишустин подписал постановление о продлении данного срока.

Он отметил, что некоторые категории иностранцев не попадут под ограничения, в том числе и специалисты, которые налаживают и обслуживают заграничное оборудование.

Премьер-министр считает, что эта мера позволит уменьшить негативное влияние ограничений на деятельность предприятий, включая те, что производят оборудование для борьбы с коронавирусом.