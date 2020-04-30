Свердловская область заняла четвертое место в России по объему тестов на COVID-19

Так, на четверном месте оказалась Свердловская область, в которой проведено 78 625 тестов. Кроме того, в рейтинг попали и другие регионы УрФО. Так, на девятое место попала Тюменская область с 58 535 тестами, на десятом месте расположилась Челябинская область — 51 948 тестов она провела для граждан.

Лидером рейтинга стала Москва, где проведено в общей сложности 852 432 теста. На второй строчке расположилась Московская область с 237 675 тестами и на третье вышел Санкт-Петербург, где проведено 219 354 теста.

Всего в России медиками проведено более 3,3 миллионов тестов на выявление коронавируса. Россия находится на втором месте в мире по объемам тестирования.