Конкурс на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся

Конкурс на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся
Конкурс на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся
Сегодня, 14:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле за 15,9 миллиона рублей признаны несостоявшимися.

По трем закупкам поступило по одной заявке от ООО «Эверест-Д» и ООО «Спутник», по остальным не было подано ни одной. Отмечается, что поступившие заявки были признаны соответствующими требованиям. В связи с этим, на основании ч. 16 ст. 66 ФЗ № 44, аукционы признаны несостоявшимися.

Напомним, конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле объявлял ГКУ «Фонд жилищного строительства» Свердловской области. Жилье, введенное в эксплуатацию не ранее 2014 года, необходимо было предоставить не позднее июня 2021 года. Каждая квартира должна быть площадью не менее 33 квадратных метров и быть готовой к заселению. Кроме того, он помещение должно быть отремонтировано.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
жильеквартирадети-сиротыНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы