Свердловчанка отсудила у МВД 65 тысяч рублей за сорванный отдых в Турции

В августе 2018 года женщина вместе с ребенком намеревалась поехать на отдых в Турцию. Однако в Кольцово при прохождении таможенного контроля выяснилось, что женщина с ребенком не может покинуть пределы России, так как запись о несовершеннолетнем в ее загранпаспорте не заверена печатью.

Женщина направила иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к МВД России, в котором просила взыскать убытки — расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга — 59,8 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Исковые требования суд удовлетворил частично и постановил взыскать 59,8 тысячи рублей убытков и компенсацию в размере пяти тысяч рублей.

Представители МВД с решением суда не согласились и обжаловали в вышестоящей инстанции. В облсуде установили, что решение районного суда является правильным, так как прослеживается прямая причинно-следственная связь между ошибкой в документах и сорванным отдыхом. Кроме того, суд учел право женщины на компенсацию морального вреда, так как гражданка проживает не в Екатеринбурге и оставить ребенка ей было не с кем, если бы она предпочла сохранить путевку и полететь на отдых без сына.