«Уральские авиалинии» выплатят 85 тысяч за потерянный багаж

В апреле 2018 года жительница Екатеринбурга не обнаружила чемодан по прилету из Рима. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возместила ущерб в размере более 24 тысяч рублей.

Не согласившись с суммой, женщина обратилась в Октябрьский районный суд. Ссылаясь на Монреальскую конвенцию, пострадавшая потребовала возмещения убытков в 120 тысяч рублей. В данную сумму был включен ущерб, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате юридических услуг и штраф. Суд частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с компании 85 тысяч рублей в пользу пострадавшей.