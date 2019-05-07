«Уральские авиалинии» выплатят 85 тысяч за потерянный багаж
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Екатеринбурга отсудила 85 тысяч рублей у компании «Уральские авиалинии» за утерянный чемодан, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2018 года жительница Екатеринбурга не обнаружила чемодан по прилету из Рима. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возместила ущерб в размере более 24 тысяч рублей.
Не согласившись с суммой, женщина обратилась в Октябрьский районный суд. Ссылаясь на Монреальскую конвенцию, пострадавшая потребовала возмещения убытков в 120 тысяч рублей. В данную сумму был включен ущерб, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате юридических услуг и штраф. Суд частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с компании 85 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
Представители «Уральских авиалиний» обжаловали постановление в Свердловском областном суде, который оставил решение первой инстанции без изменения.
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