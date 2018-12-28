Ущерб 16 млн: строивший таунхаусы екатеринбуржец осужден на 10 лет за мошенничество
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: pxhere.com
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Житель Екатеринбурга, который находится в федеральном розыске, приговорен к 10 годам колонии за мошенничество в сфере недвижимости.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец размещал в интернете объявления о продаже земельных участков. Когда к нему обращались по объявлению, он заключал с заказчиком договор на строительство таунхаусов. По договору заказчики оплачивали полную стоимость услуг. После этого подсудимый делал вид, что строит дома, однако ни один из них так и не был достроен.
Ущерб, который своими действиями причинил житель уральской столицы потерпевшим, оценивается в 16 млн рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении екатеринбуржца, суд назначил наказание в виде 10 лет колонии и 1 года 11 месяцев ограничения свободы после освобождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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