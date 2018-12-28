Ущерб 16 млн: строивший таунхаусы екатеринбуржец осужден на 10 лет за мошенничество

Екатеринбуржец размещал в интернете объявления о продаже земельных участков. Когда к нему обращались по объявлению, он заключал с заказчиком договор на строительство таунхаусов. По договору заказчики оплачивали полную стоимость услуг. После этого подсудимый делал вид, что строит дома, однако ни один из них так и не был достроен.