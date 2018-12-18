Екатеринбургская пиарщица Валентина Гофенберг объявлена в федеральный розыск
Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: Валентина Гоффенберг/vk.com/gofenberg
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Екатеринбургская пиарщица, на которую возбуждены уголовные дела в Алапаевске и Нижнем Тагиле, Валентина Гофенберг объявлена в федеральный розыск.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Ранее сообщалось, что девушка ждет ребенка и ухала в Челябинск, а затем в Москву, где легла в больницу на сохранение.
О том, что Гофенберг объявлена в федеральный розыск сообщил URA.RU анонимный источник в правоохранительных органах.
На екатеринбурженку возбуждены дела по статье «Клевета». В клевете ее обвинили жена начальника полиции Алапаевска и депутат Сергей Подкорытов. Еще два дела заведены в Нижнем Тагиле по заявлению местного бизнесмена.
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