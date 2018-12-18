Екатеринбургская пиарщица Валентина Гофенберг объявлена в федеральный розыск

Ранее сообщалось, что девушка ждет ребенка и ухала в Челябинск, а затем в Москву, где легла в больницу на сохранение.

О том, что Гофенберг объявлена в федеральный розыск сообщил URA.RU анонимный источник в правоохранительных органах.