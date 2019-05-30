Замглавы свердловского УФССП РФ не смогла обжаловать арест
Сегодня, 23:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Заместитель исполняющего обязанности главного судебного пристава Свердловской области Елена Сидорова останется под арестом, сообщает Znak. Ранее подозреваемая обратилась к суду для изменения меры пресечения.
Свердловский областной суд не удовлетворил прошение и оставил Сидорову под арестом до 22 июля включительно. Ей предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере». Факт противоправных действий был установлен 23 мая, в задержании приняли участие правоохранительные органы и сотрудники отдела по противодействию коррупции управления судебных приставов России по Свердловской области.
Напомним, что Сидорова работала в УФССП с 2006 года, должность заместителя начальника управления она заняла в сентябре 2014 года.
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