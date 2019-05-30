Замглавы свердловского УФССП РФ не смогла обжаловать арест

Свердловский областной суд не удовлетворил прошение и оставил Сидорову под арестом до 22 июля включительно. Ей предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере». Факт противоправных действий был установлен 23 мая, в задержании приняли участие правоохранительные органы и сотрудники отдела по противодействию коррупции управления судебных приставов России по Свердловской области.