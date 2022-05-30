Оркестры будут играть 1 июня в центре Тагила, а пограничники буянили в Екатеринбурге

Фестиваль детских духовых оркестров состоится в День защиты детей в Тагиле, ветераны дебоширили в День пограничника в парке Екатеринбурга, а для аллергиков началась опасная пора цветения — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской за 30 мая.

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