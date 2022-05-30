Оркестры будут играть 1 июня в центре Тагила, а пограничники буянили в Екатеринбурге

1 июня в Нижнем Тагиле будет праздноваться День защиты детей. Также различные мероприятия пройдут и в близлежащих селах и деревнях. На площади у драмтеатра и других площадках состоится фестиваль детских духовых оркестров «Аккорды лета». В коллективах из различных городов будет задействовано 200 музыкантов. Глава города Владислав Пинаев организует для одаренных детей торжественный прием. Также в поселке Евстюниха планируются показательные выступления и мастер-классы региональной команды по уличной атлетике «Стойкие» из Нижнего Тагила.
Обнародованы результаты праймериз по выборам в гордуму Нижнего Тагила от «Единой России», которые состоятся в сентябре 2022 года. Всего было подано 58 заявок от кандидатов, большинство из них являются сотрудниками ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. В 2022 году выборы в гордуму пройдут по новым правилам — кандидаты выдвигаются по 25 одномандатным округам.
Наступает пора цветения растений и деревьев, соответственно у аллергиков могут появиться неприятные симптомы: кашель, насморк, слезоточивость и другие. Людям, которые склонны к аллергиям, иммунолог-аллерголог советует носить респираторы, защитные очки, закрывающую тело одежду. Кроме того, в квартирах и домах необходимо установить на окна москитные сетки и чаще проводить влажную уборку.
Впервые за 11 лет отменен Венский кинофестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге. Мероприятие проводилось даже во время пандемии коронавируса. Причиной этого стал разрыв отношений с австрийской стороной из-за спецоперации на Украине.
В начале мая злоумышленники прокололи ночью колеса на нескольких автомобилях, припаркованных на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Подписчица редакции TagilCity.ru сообщила, что пострадали около 10 владельцев машин. После публикации СМИ полиция инициировала проверку, однако хозяева транспортных средств не стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
Праздновавшие День пограничника ветераны, устроили дебош в парке Маяковского в Екатеринбурге. Они употребляли прилюдно алкогольные напитки и выражались нецензурной бранью. В полиции заявили, что ситуация была под контролем. Для проведения мероприятия была выбрана окраина парка, которую постоянно патрулировали сотрудники правоохранительных органов.