Два театра Нижнего Тагила удостоились наград фестиваля «Браво»

Заслуженные деятели театрального искусства региона подвели итоги театральной жизни области за 2021 год. По завершении смотров лучшие свердловские театры получили заслуженные награды. Сразу два приза отправится в Нижний Тагил, сообщили организаторы фестиваля «Браво».
Лучшим кукольным спектаклем 2021 года названа сказка-притча «Хочу быть волком» Нижнетагильского театра кукол. Забавный и нравоучительный спектакль поставлен по мотивам произведения сказочницы Беттины Вегенаст.
За роль Девочки в спектакле о подростковом одиночестве «То, кого вам приходится сильно любить» независимого «Маленького театра» Нижнего Тагила специальный диплом жюри вручен Анне Каратаевой.