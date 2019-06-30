Подарившего УрГЭУ «золотой» туалет бизнесмена наградили знаком отличия

Бизнесмена представило к награде Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия региона. В указе отмечается, что награду екатеринбуржец получит «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

В начале 2018 года Вешкурцев подарил УрГЭУ «золотой» туалет. Тогда в учебном заведении отметили, что туалет отремонтировали полностью на средства выпускников, которые работают «Сима-Ленд». Сам бизнесмен сообщил, что ремонт уборной — это его благодарность университету.