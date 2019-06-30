Подарившего УрГЭУ «золотой» туалет бизнесмена наградили знаком отличия
Сегодня, 09:46ОбществоФото: Е1.ru
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Губернатор Свердловской области подписал указ о награждении гендиректора «Сима-Ленда» Дениса Вешкурцева почетным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Сюжеты: Екатеринбург
Бизнесмена представило к награде Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия региона. В указе отмечается, что награду екатеринбуржец получит «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».
В начале 2018 года Вешкурцев подарил УрГЭУ «золотой» туалет. Тогда в учебном заведении отметили, что туалет отремонтировали полностью на средства выпускников, которые работают «Сима-Ленд». Сам бизнесмен сообщил, что ремонт уборной — это его благодарность университету.
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