О работе школ в дни выборов договорились минобр и избирком Свердловской области

Большое значение документ имеет потому, что 1399 избирательных участков находятся в образовательных учреждениях. Выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. К работе члены избиркомов должны приступить в четверг — день, который предшествует дню выборов, что потребует изменения организации учебного процесса, сообщает пресс-служба Свердловской области.
В соглашении, которое было заключено на региональном уровне, сообщается о необходимости объединить усилия для того, чтобы обеспечить свердловчанам соблюдение избирательных прав, при этом не ущемляя интересы школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Рассматриваются различные формы обучения, внеклассная деятельность и иные варианты.
По словам министра просвещения РФ, образовательный процесс реализуют в полном объёме. Совместно с Рособрнадзором будет доведена до регионов вся необходимая информация. Местные коррективы, внесённые в расписание, не повлияют на уровень знаний школьников.
Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации, так как с 2021 года действует норма о «многодневном голосовании» на выборах различных уровней.