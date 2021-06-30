О работе школ в дни выборов договорились минобр и избирком Свердловской области

О работе школ в дни выборов договорились минобр и избирком Свердловской области
О работе школ в дни выборов договорились минобр и избирком Свердловской области
Сегодня, 10:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Председателем избиркома и министром образования и молодёжной политики Свердловской области было подписано соглашение о взаимодействии во время организации и проведении голосования в сентябре 2021 года и во время последующих выборов.

Большое значение документ имеет потому, что 1399 избирательных участков находятся в образовательных учреждениях. Выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. К работе члены избиркомов должны приступить в четверг — день, который предшествует дню выборов, что потребует изменения организации учебного процесса, сообщает пресс-служба Свердловской области.

В соглашении, которое было заключено на региональном уровне, сообщается о необходимости объединить усилия для того, чтобы обеспечить свердловчанам соблюдение избирательных прав, при этом не ущемляя интересы школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Рассматриваются различные формы обучения, внеклассная деятельность и иные варианты.

По словам министра просвещения РФ, образовательный процесс реализуют в полном объёме. Совместно с Рособрнадзором будет доведена до регионов вся необходимая информация. Местные коррективы, внесённые в расписание, не повлияют на уровень знаний школьников.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации, так как с 2021 года действует норма о «многодневном голосовании» на выборах различных уровней.

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