Подбросивших бомбу на маршруте Путина екатеринбуржцев оштрафовали на тысячу рублей

Как ранее рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, коробку на пути следования президентского кортежа положили двое ранее судимых горожан. Они выпивали и заметили, что на дороге часто ездят патрульные машины. Внутрь коробки они поместили бутылку и еще одну коробку с торчащими проводами и камнями. После задержания мужчины признались, что просто хотели проверить насколько быстро отреагируют спецслужбы на подозрительный предмет.