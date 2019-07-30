Подбросивших бомбу на маршруте Путина екатеринбуржцев оштрафовали на тысячу рублей
Сегодня, 17:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на мужчин, которые подозревались в том, что заложили муляж бомбы во время визита Владимира Путина, не стали заводить уголовное дело, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации источника издания, на мужчин завели административные дела за мелкое хулиганство и оштрафовали на 1 тыс. рублей.
Как ранее рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, коробку на пути следования президентского кортежа положили двое ранее судимых горожан. Они выпивали и заметили, что на дороге часто ездят патрульные машины. Внутрь коробки они поместили бутылку и еще одну коробку с торчащими проводами и камнями. После задержания мужчины признались, что просто хотели проверить насколько быстро отреагируют спецслужбы на подозрительный предмет.
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