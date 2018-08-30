Администрация Кушвы планирует переселить горожан в здание заброшенной больницы
Администрация города Кушва в Свердловской области планирует расселить нуждающихся в жилье горожан в здание заброшенной больницы РЖД, которая перешла в ведение муниципалитета в 2017 году.
МКУ Кушвинского ГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» разместило на сайте госзакупок аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу ул. Рабочая, 65. На работы выделен 1 млн 391 тыс. рублей. Победители были определены 14 августа.
Согласно требованиям заказчика, исполнители должны провести инженерно-техническое проектирование здания для расположения в нем жилых квартир.
Отметим, что ранее строение принадлежало РЖД, его неоднократно пытались купить. В 2006 году Свердловская область планировала его приобрести и переоборудовать в детский сад. Тогда в очереди в ДОУ стояли более 900 юных жителей Кушвы. Однако РЖД попросили за строение 9 млн, сделка была отменена.
В 2017 году здание было передано администрации Кушвы на безвозмездной основе. В январе 2018 года начался поиск подрядчиков на составление проекта реконострукции здания. Администрация города была готова заплатить 550 тысяч рублей. Подрядчки нашлись только к августу 2018 года, к этому моменту сумма контракта была увеличена до 1 млн 391 тысячи рублей.
Право на планировку реконструкции получили сразу две организации, которые разделят сумму в равных долях. Проводить инженерно-технические изыскания будут ООО «Мегаполис» и ООО «Импульс 7».