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#домахорошо
Администрация Кушвы планирует переселить горожан в здание заброшенной больницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Кушвы планирует переселить горожан в здание заброшенной больницы

Сегодня, 13:50ОбществоЮлия Суворова
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