Администрация Кушвы планирует переселить горожан в здание заброшенной больницы

МКУ Кушвинского ГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» разместило на сайте госзакупок аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу ул. Рабочая, 65. На работы выделен 1 млн 391 тыс. рублей. Победители были определены 14 августа.

Согласно требованиям заказчика, исполнители должны провести инженерно-техническое проектирование здания для расположения в нем жилых квартир.

Отметим, что ранее строение принадлежало РЖД, его неоднократно пытались купить. В 2006 году Свердловская область планировала его приобрести и переоборудовать в детский сад. Тогда в очереди в ДОУ стояли более 900 юных жителей Кушвы. Однако РЖД попросили за строение 9 млн, сделка была отменена.

В 2017 году здание было передано администрации Кушвы на безвозмездной основе. В январе 2018 года начался поиск подрядчиков на составление проекта реконострукции здания. Администрация города была готова заплатить 550 тысяч рублей. Подрядчки нашлись только к августу 2018 года, к этому моменту сумма контракта была увеличена до 1 млн 391 тысячи рублей.