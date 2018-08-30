Три новые школы откроются к 1 сентября в Свердловской области

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К новому учебному году допущены 1450 образовательных учреждений Свердловской области. Помимо школ, в которых в течение летних каникул прошли ремонтно-восстановительные работы, в регионе появятся вновь построенные учебные заведения.
Почти 488 тысяч детей из уральских семей 1 сентября отправятся в школы, из них будет 58 тысяч первоклассников. 1450 образовательных учреждений готовы принять учащихся в своих стенах в новом учебном году.
Для подготовки школ были проведены ремонтно-восстановительные работы, на которые из областного бюджета выделены 2,5 млрд рублей. Также на эти средства закупили учебники и пособия.
1 сентября в Свердловской области три новые школы впервые откроют свои двери для учащихся, в том числе школа на 1,2 тысячи мест в Кировграде, сообщает «Областная газета».
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