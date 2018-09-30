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200 работников Свердловской области получат награды ко Дню машиностроителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 работников Свердловской области получат награды ко Дню машиностроителя

Сегодня, 13:10Общество
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