Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

По ее словам, максимальный габарит высоты составлял пять метров.
КАМАЗ, по предварительным данным, ехавший с поднятым кузовом, нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И [водитель] за это поплатился жизнью,заявила Коршун.
Она заявляет, что такие конструкции всегда устанавливаются с использованием креплений. И данный мост не является исключением. Так как конструкция предназначена еще и для маломобильных групп населения, там все закреплено.
Коршун добавила, что необходимо дождаться решения экспертизы.
Напомним, 29 сентября вечером на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход. Водитель грузовика в результате происшествия погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку.