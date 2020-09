Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

Обрушение надземного пешеходного перехода на трассе под Екатеринбургом произошло по вине водителя КАМАЗа, который нарушил правила безопасности, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-секретаря компании-заказчика ФКУ «Уралуправтодор» Наталью Коршун.

По ее словам, максимальный габарит высоты составлял пять метров. КАМАЗ, по предварительным данным, ехавший с поднятым кузовом, нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И [водитель] за это поплатился жизнью,заявила Коршун. Она заявляет, что такие конструкции всегда устанавливаются с использованием креплений. И данный мост не является исключением. Так как конструкция предназначена еще и для маломобильных групп населения, там все закреплено. Коршун добавила, что необходимо дождаться решения экспертизы. Напомним, 29 сентября вечером на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход. Водитель грузовика в результате происшествия погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста на въезде в Екатеринбург

