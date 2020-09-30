Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 08:58ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Обрушение надземного пешеходного перехода на трассе под Екатеринбургом произошло по вине водителя КАМАЗа, который нарушил правила безопасности, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-секретаря компании-заказчика ФКУ «Уралуправтодор» Наталью Коршун.

По ее словам, максимальный габарит высоты составлял пять метров.

КАМАЗ, по предварительным данным, ехавший с поднятым кузовом, нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И [водитель] за это поплатился жизнью,заявила Коршун.

Она заявляет, что такие конструкции всегда устанавливаются с использованием креплений. И данный мост не является исключением. Так как конструкция предназначена еще и для маломобильных групп населения, там все закреплено.

Коршун добавила, что необходимо дождаться решения экспертизы.

Напомним, 29 сентября вечером на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход. Водитель грузовика в результате происшествия погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку.

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