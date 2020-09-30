Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»

Напомним, голосование первого этапа проходило с 11 по 20 сентября. Начальник отдела полиции № 16 подполковник Ирина Озорнина отзывается о майора Ширяев как о профессиональном работнике, всегда готовом придти на помощь жителям вверенного ему участка.