Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»

Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»

Сегодня, 16:29ОбществоPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
Виктор Ширяев из Нижнего Тагила прошел в финальный этап конкурса «Народный участковый». Конкурс проводит МВД РФ, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Виктор Ширяев служит старшим участковым уполномоченный отдела полиции №16 в Нижнем Тагиле уже 13 лет. Его зона ответственности это частный сектор Гальянки, Горбуново и Голый камень.

Голосование за участников начнется 7 октября на сайте ГУ МВД и продлится до 16 октября.

На первом соревновательном этапе тагильчанин набрал 411 голосов и занял второе место. Отставание от лидера составило 12 голосов.

Напомним, голосование первого этапа проходило с 11 по 20 сентября. Начальник отдела полиции № 16 подполковник Ирина Озорнина отзывается о майора Ширяев как о профессиональном работнике, всегда готовом придти на помощь жителям вверенного ему участка.

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