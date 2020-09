Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»

Виктор Ширяев из Нижнего Тагила прошел в финальный этап конкурса «Народный участковый». Конкурс проводит МВД РФ, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Виктор Ширяев служит старшим участковым уполномоченный отдела полиции №16 в Нижнем Тагиле уже 13 лет. Его зона ответственности это частный сектор Гальянки, Горбуново и Голый камень. Голосование за участников начнется 7 октября на сайте ГУ МВД и продлится до 16 октября. На первом соревновательном этапе тагильчанин набрал 411 голосов и занял второе место. Отставание от лидера составило 12 голосов. Напомним, голосование первого этапа проходило с 11 по 20 сентября. Начальник отдела полиции № 16 подполковник Ирина Озорнина отзывается о майора Ширяев как о профессиональном работнике, всегда готовом придти на помощь жителям вверенного ему участка. Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса «Народный участковый»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter