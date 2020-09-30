Полицейский из Нижнего Тагила стал финалистом конкурса «Народный участковый»

Виктор Ширяев служит старшим участковым уполномоченный отдела полиции №16 в Нижнем Тагиле уже 13 лет. Его зона ответственности это частный сектор Гальянки, Горбуново и Голый камень.
Голосование за участников начнется 7 октября на сайте ГУ МВД и продлится до 16 октября.
На первом соревновательном этапе тагильчанин набрал 411 голосов и занял второе место. Отставание от лидера составило 12 голосов.
Напомним, голосование первого этапа проходило с 11 по 20 сентября. Начальник отдела полиции № 16 подполковник Ирина Озорнина отзывается о майора Ширяев как о профессиональном работнике, всегда готовом придти на помощь жителям вверенного ему участка.