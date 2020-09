Главой департамента образования в Екатеринбурге будет назначен директор Дворца молодежи Константин Шевченко, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве.

Он пришёл вместо Екатерины Сибирцевой, теперь работающей в должности вице-мэра по медицине и образованию. Приказ о назначении будет подписан в ближайшее время. До Екатерины Сибирцевой на посту находился Дмитрий Баранов, но, в связи с дисциплинарными нарушениями, от работы он был освобожден. Напомним, губернатором Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение об утверждении на пост главы МФЦ Свердловской области Анастасии Девятовой. Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Related news: Евгений Куйвашев решил конфликт с главой свердловского МФЦ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter