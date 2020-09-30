Свердловскстат: Жители Урала стали больше есть

Свердловскстат: Жители Урала стали больше есть

Сегодня, 16:02ОбществоPhoto: pixabay.com
За последние пять лет жители Среднего Урала стали употреблять в пищу больше основных продуктов питания, сообщает Свердловскстат.

По статистике в 2015 году каждый житель Свердловской области съедал в среднем 761 килограмм мяса, овощей, молока, фруктов, хлеба и сахара. В 2019 году эта цифра достигла 776,5 килограмм, то есть стала на 15,5 килограмм больше. В статистику не включено употребление яиц, оно тоже выросло.

За пять лет потребление картофеля увеличилось на четыре килограмма, овощей и бахчевых на семь килограмм, фруктов на три килограмма. Употребление мяса стало больше на один килограмм.

Больше всего жители Свердловской области употребляют в пищу молоко и молочные продукты, а именно 240 килограммов в год, а также хлеб в количестве 122 килограмм.

Напомним, ранее Свердловскстат зафиксировал сезонное снижение цент на овощи и фрукты.

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