Свердловскстат: Жители Урала стали больше есть

По статистике в 2015 году каждый житель Свердловской области съедал в среднем 761 килограмм мяса, овощей, молока, фруктов, хлеба и сахара. В 2019 году эта цифра достигла 776,5 килограмм, то есть стала на 15,5 килограмм больше. В статистику не включено употребление яиц, оно тоже выросло.